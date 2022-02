La Svezia rimuove tutte le poche restrizioni che aveva imposto per la pandemia

Advertising

v3rd3acqua : RT @1nessuno100mil2: La Svezia rimuove TUTTE le restrizioni. - RaphaelStoneho1 : RT @1nessuno100mil2: La Svezia rimuove TUTTE le restrizioni. - 1nessuno100mil2 : La Svezia rimuove TUTTE le restrizioni. - MicheleGuetta : 'La Svezia rimuove tutte le restrizioni Covid dal 9 febbraio.' Mi chiedo quali visto che non ci sono mai state rest… - rutilibus : La Svezia rimuove le restrizioni dal 9 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia rimuove

Sky Tg24

...Oway MEN Face & Beard hydrating cleanser Oway compra ora Mousse detergente viso e barba che...Society - la prima e originale organizzazione vegana al mondo - e interamente prodotta in, ...... in alcuni paesi è esistito anche un 30 febbraio: è stato introdotto innel 1712 e in Unione ... Questo mese è un ragazzo fastidioso, irritante che mette a soqquadro la casa,il sangue, ...La Svezia rimuove praticamente tutte le restrizioni anti Covid dal 9 febbraio. “E’ tempo di riaprire la Svezia, la pandemia non è finita ma è entrata in una nuova fase”, ha detto oggi la primo ..."Valuteremo stop a mascherine all'aperto" Tutti i giocatori positivi al Covid in Serie A Cosa si può fare con o senza green pass dal 1° febbraio La Svezia rimuove praticamente tutte le ...