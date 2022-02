Green pass senza scadenza e niente Dad per i vaccinati. Dimezzato il periodo della quarantena (Di giovedì 3 febbraio 2022) ANCONA - Green pass a tempo indeterminato e nessuna restrizione in zona rossa per ci ha fatto la dose booster. Meno Dad e più lezioni in presenza. Dopo una giornata di confronti il Consiglio dei ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 3 febbraio 2022) ANCONA -a tempo indeterminato e nessuna restrizione in zona rossa per ci ha fatto la dose booster. Meno Dad e più lezioni in pre. Dopo una giornata di confronti il Consiglio dei ...

Advertising

AlexBazzaro : Il punto non è ottenere il green pass o no. Orami si è infettata mezza Italia. Spesso cercandosela apposta. Non è… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - 770Q1 : RT @LucioMalan: @GiorgiaMeloni: “Green va abolito. Il green pass è stato un fallimento totale, è servito solo ad uccidere ancora di più l'e… - juornoit : #Juorno #soldi in cambio di #greenpass, #arrestata una #infermiera -