Giuramento di Mattarella, il presidente della Repubblica cita medici e sanitari: “Loro un esempio”. Standing ovation in Aula – Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel corso del suo discorso al Parlamento nel giorno del Giuramento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha citato anche medici e operatori sanitari ricevendo una Standing ovation unanime dall’Aula. “I tempi bui che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione: dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali – ha detto Mattarella – L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel corso del suo discorso al Parlamento nel giorno del, il, Sergio, hato anchee operatoriricevendo unaunanime dall’. “I tempi bui che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione: dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali – ha detto– L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno. Forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni, giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - MMaXXprIIme : Al suo giuramento da presidente della Repubblica italiana #Mattarella da quello che ha detto si è dato del pezzo di merda da solo ?????? - siamonoitv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: ++COPERTINA++ ??Il nostro #Presidente #Mattarella #Quirinale2022 #Giuramento In diret… -