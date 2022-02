Ecco come Mattarella proverà a ridare slancio alla politica (Di giovedì 3 febbraio 2022) In un’aula di Montecitorio di nuovo piena grazie a misure anti-Covid di particolare severità, oggi pomeriggio Sergio Mattarella pronuncerà il discorso di giuramento, in pratica l’accettazione della nuova elezione a Capo dello Stato, ed è un discorso ovviamente molto atteso e, scusate il bisticcio, inatteso: non era Mattarella l’uomo che si pronosticava, ma conosciamo ormai tutto della rocambolesca settimana passata e di cui il finale rappresenta la via d’uscita migliore. I partiti hanno dato cattiva prova, chi più chi meno, e Mattarella li ha salvati prima che venissero sommersi: il Presidente è molto più forte dei partiti, è un dato incontrovertibile, non c’è bisogno di renderlo esplicito. Detto questo, molti paragoneranno il discorso odierno di Mattarella con quello che Giorgio Napolitano pronunciò il 22 aprile 2013, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) In un’aula di Montecitorio di nuovo piena grazie a misure anti-Covid di particolare severità, oggi pomeriggio Sergiopronuncerà il discorso di giuramento, in pratica l’accettazione della nuova elezione a Capo dello Stato, ed è un discorso ovviamente molto atteso e, scusate il bisticcio, inatteso: non eral’uomo che si pronosticava, ma conosciamo ormai tutto della rocambolesca settimana passata e di cui il finale rappresenta la via d’uscita migliore. I partiti hanno dato cattiva prova, chi più chi meno, eli ha salvati prima che venissero sommersi: il Presidente è molto più forte dei partiti, è un dato incontrovertibile, non c’è bisogno di renderlo esplicito. Detto questo, molti paragoneranno il discorso odierno dicon quello che Giorgio Napolitano pronunciò il 22 aprile 2013, ...

