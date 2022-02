Drusilla Foer regina sul palco di Sanremo: “Voglio essere la bandiera delle mie convinzioni” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Che che idea porterò all’Ariston? Io non ho molte idee (ride, nda). Ho piuttosto delle convinzioni. Cercherò di portare quella che sono, ciò che penso, le mie preoccupazioni. La fortuna che ho avuto, in questa carriera da anziana, è quella di essere ascoltata“. Non si scompone più di tanto Drusilla Foer, in attesa di diventare la prima co-conduttrice ‘en-travesti’ sul palco di Sanremo durante la terza serata del Festival. Drusilla Foer è una nobildonna toscana, icona fashion, inventato dall’attore Giancluca Gori Anche gli spettatori, come lei una convinzione ce l’ha di sicuro: sarà la più elegante, più charmant e probabilmente più divertente presenza al fianco del direttore artistico Amadeus, che l’ha scelta e voluta. Il personaggio ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Che che idea porterò all’Ariston? Io non ho molte idee (ride, nda). Ho piuttosto. Cercherò di portare quella che sono, ciò che penso, le mie preoccupazioni. La fortuna che ho avuto, in questa carriera da anziana, è quella diascoltata“. Non si scompone più di tanto, in attesa di diventare la prima co-conduttrice ‘en-travesti’ suldidurante la terza serata del Festival.è una nobildonna toscana, icona fashion, inventato dall’attore Giancluca Gori Anche gli spettatori, come lei una convinzione ce l’ha di sicuro: sarà la più elegante, più charmant e probabilmente più divertente presenza al fianco del direttore artistico Amadeus, che l’ha scelta e voluta. Il personaggio ...

