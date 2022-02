Covid, in Lombardia calano ancora i ricoverati nelle terapie intensive: a Bergamo 1209 contagi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-71). A fronte di 145.872 tamponi effettuati, sono 14.989 i nuovi positivi (10,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 145.872, totale complessivo: 31.024.850 – i nuovi casi positivi: 14.989 – in terapia intensiva: 218 (-11) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.899 (-71) – i decessi, totale complessivo: 37.416 (+125) I nuovi casi per provincia: Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città; Bergamo: 1.209; Brescia: 1.910; Como: 866; Cremona: 677; Lecco: 324; Lodi: 354; Mantova: 908; Monza e Brianza: 1.079; Pavia: 783; Sondrio: 230; Varese: 1.458. Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continuano a diminuire i(-11) e nei reparti (-71). A fronte di 145.872 tamponi effettuati, sono 14.989 i nuovi positivi (10,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 145.872, totale complessivo: 31.024.850 – i nuovi casi positivi: 14.989 – in terapia intensiva: 218 (-11) – inon in terapia intensiva: 2.899 (-71) – i decessi, totale complessivo: 37.416 (+125) I nuovi casi per provincia: Milano: 4.649 di cui 1.754 a Milano città;: 1.209; Brescia: 1.910; Como: 866; Cremona: 677; Lecco: 324; Lodi: 354; Mantova: 908; Monza e Brianza: 1.079; Pavia: 783; Sondrio: 230; Varese: 1.458.

