“Che delusione”. GF Vip, pubblico contro Barù e autori dopo il fuorionda imbarazzante (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’unico momento in cui i vipponi possono mostrarsi totalmente senza filtri e trasparenti, diciamo la verità, è quando entrano in confessionale per parlare con la psicologa, la storica Piera, e con i tanti autori. Peccato che alcune volte, durante le varie edizioni el GF Vip, sia capitato che delle confidenze siano andate in onda. Com’è accaduto con quelle di Barù. Sono trascorse pochissime ore dallo scivolone della regia del GF Vip 6. Barù, che entrando nella dimora di Cinecittà ne è subito diventato l’idolo per concorrenti e telespettatori, al momento è ignaro dell’involontaria gaffe commessa. Adesso il web è in rivolta contro di lui ma non soltanto, anche contro quanto detto, con leggerezza, da alcune autrici. GF Vip: Barù, l’uscita che non è piaciuta Il nipote di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’unico momento in cui i vipponi possono mostrarsi totalmente senza filtri e trasparenti, diciamo la verità, è quando entrano in confessionale per parlare con la psicologa, la storica Piera, e con i tanti. Peccato che alcune volte, durante le varie edizioni el GF Vip, sia capitato che delle confidenze siano andate in onda. Com’è accaduto con quelle di. Sono trascorse pochissime ore dallo scivolone della regia del GF Vip 6., che entrando nella dimora di Cinecittà ne è subito diventato l’idolo per concorrenti e telespettatori, al momento è ignaro dell’involontaria gaffe commessa. Adesso il web è in rivoltadi lui ma non soltanto, anchequanto detto, con leggerezza, da alcune autrici. GF Vip:, l’uscita che non è piaciuta Il nipote di ...

Advertising

DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente… - AlexBazzaro : Tutto nasce dal taglio dei Parlamentari. Lo avete visto nelle altre votazioni. C’è una pattuglia trasversale di per… - FaceID_FaceAway : @GassmanGassmann Vedi @stanzaselvaggia ? Avrei preferito tu la supportassi ed invece no, che delusione. Bravo @GassmanGassmann - abbondio_silvio : RT @GianniMagini: @LaNotiziaTweet Il fatto che non avete rettificato l'enorme bufala che avete messo in prima pagina a caratteri cubitali,… - Niko_VI : @linetta53 E dire che avevo tanto creduto in lui... :-( Che delusione!!! -