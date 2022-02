Belgio | interviene per difendere la madre dall' ex compagno e viene accoltellato | morto 22enne agrigentino

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Un ragazzo di 22 anni, Luca Pisciotto , ha tentato dilaMaddalena Sorce'exPietro Randazzo che stava per strangolarla, ma è statoalla gola. È accaduto a ...

Advertising

occhio_notizie : Interviene per difendere la madre dall’ex compagno e viene accoltellato: morto 22enne | -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio interviene

TGCOM

È accaduto a Liegi, in, dove il giovane, originario di Agrigento, si era trasferito con la famiglia da diversi anni. Randazzo inizialmente è fuggito, ma poi si è consegnato alla polizia e ha ...quindi il Magnifico Rettore Fabio Pollice, primissimo sostenitore, entusiasta del ... all'Università di Skopje (Macedonia), all'Istituto IHF e ad IDP Europa (). Indirizzato a studenti ...È accaduto a Liegi, in Belgio, dove il giovane, originario di Agrigento, si era trasferito con la famiglia da diversi anni. Randazzo inizialmente è fuggito, ma poi si è consegnato alla polizia e ha ...È accaduto a Liegi, in Belgio, dove il giovane, originario di Agrigento, si era trasferito con la famiglia da diversi anni. Randazzo inizialmente è fuggito, ma poi si è consegnato alla polizia e ha ...