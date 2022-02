Ardea, i vigili chiudono il bar no-vax e loro si ‘vendicano’ mettendo in rete i video: ‘Ecco come vanno in giro. E lunedì riapriremo’ (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ardea “patria” dei no-vax? Di sicuro sono in parecchi coloro che non credono in questo tipo di cura, reputata sperimentale e quindi non affidabile. Tra questi – oltre al dottor Mariano Amici, il medico sospeso dalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato, ma diventato un idolo dei no vax – i titolari di un bar di viale Nuova Florida, nell’omonimo quartiere. Messi i sigilli a bar no vax di Ardea E ieri la polizia locale, nel corso di un controllo di routine, quando si è accorta che la titolare del bar “4 Chiacchere” era sprovvista di mascherina che di Green Pass, ha sanzionato sia la barista che la cliente, anch’essa sprovvista di mascherina. La titolare ha tranquillamente affermato agli agenti di essere una no vax e, quando i vigili le hanno comunicato che oltre alla sanzione pecuniaria c’era anche la chiusura del locale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022)“patria” dei no-vax? Di sicuro sono in parecchi coche non credono in questo tipo di cura, reputata sperimentale e quindi non affidabile. Tra questi – oltre al dottor Mariano Amici, il medico sospeso dalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato, ma diventato un idolo dei no vax – i titolari di un bar di viale Nuova Florida, nell’omonimo quartiere. Messi i sigilli a bar no vax diE ieri la polizia locale, nel corso di un controllo di routine, quando si è accorta che la titolare del bar “4 Chiacchere” era sprovvista di mascherina che di Green Pass, ha sanzionato sia la barista che la cliente, anch’essa sprovvista di mascherina. La titolare ha tranquillamente affermato agli agenti di essere una no vax e, quando ile hanno comunicato che oltre alla sanzione pecuniaria c’era anche la chiusura del locale ...

