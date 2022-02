Allegri, come giocare con Vlahovic e Zakaria? La risposta arriva da un noto youtuber (Di giovedì 3 febbraio 2022) Domenica sera la Juventus affronterà il Verona e la curiosità nel vedere come Allegri farà giocare i suoi è veramente tanta. Terminata la sosta per le nazionali, la Juventus è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato con una chiara intenzione: prendersi, almeno, il secondo posto. Il mercato della società, infatti, impone degli obblighi e i bianconeri non possono più avere la quarta piazza come unico obiettivo. Ma come giocherà questa “nuova” Juventus? La risposta arriva da un tifoso speciale. Getty ImagesVlahovic e Zakaria, i giocatori di cui la Juventus aveva assolutamente bisogno; un centravanti da venticinque gol a stagione (attualmente il serbo è a quota diciassette) e un centrocampista in grado di alzare notevolmente la qualità ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Domenica sera la Juventus affronterà il Verona e la curiosità nel vederefarài suoi è veramente tanta. Terminata la sosta per le nazionali, la Juventus è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato con una chiara intenzione: prendersi, almeno, il secondo posto. Il mercato della società, infatti, impone degli obblighi e i bianconeri non possono più avere la quarta piazzaunico obiettivo. Magiocherà questa “nuova” Juventus? Lada un tifoso speciale. Getty Images, i giocatori di cui la Juventus aveva assolutamente bisogno; un centravanti da venticinque gol a stagione (attualmente il serbo è a quota diciassette) e un centrocampista in grado di alzare notevolmente la qualità ...

