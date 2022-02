Zakaria “Alla Juve per crescere, è una grande occasione” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Profilo basso per Denis Zakaria nella prima conferenza stampa da giocatore della Juve. Il centrocampista svizzero, appena acquistato dal club bianconero, rivela che suo padre tifava per la Juve: “Ho scelto questo club perchè mi ha fatto sempre sognare. E’ un grande momento per la mia carriera. Questa è una squadra molto forte, con tanta qualità”.“Cercherò di dare tutto me stesso e di fare il massimo per questa maglia. Questo è un passo importante per me: io ho voglia di lavorare e di migliorarmi sempre e qui avrò l’occasione di fare ciò”, ha continuato Zakaria.“Io come Pogba? Paul lo conosciamo tutti e sappiamo quello che ha fatto qui. Io ho la mia identità, spero di lasciare il segno come Denis Zakaria. Sono un centrocampista completo. Mi sono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Profilo basso per Denisnella prima conferenza stampa da giocatore della. Il centrocampista svizzero, appena acquistato dal club bianconero, rivela che suo padre tifava per la: “Ho scelto questo club perchè mi ha fatto sempre sognare. E’ unmomento per la mia carriera. Questa è una squadra molto forte, con tanta qualità”.“Cercherò di dare tutto me stesso e di fare il massimo per questa maglia. Questo è un passo importante per me: io ho voglia di lavorare e di migliorarmi sempre e qui avrò l’di fare ciò”, ha continuato.“Io come Pogba? Paul lo conosciamo tutti e sappiamo quello che ha fatto qui. Io ho la mia identità, spero di lasciare il segno come Denis. Sono un centrocampista completo. Mi sono ...

Advertising

juventusfc : Sapete perchè ha scelto la ?? numero 28? Scopritelo nell'intervista esclusiva su @JuventusTV ?? Le prime parole in… - GiovaAlbanese : #Kulusevski al #Tottenham per 5 milioni (subito) di prestito oneroso e un obbligo di riscatto a 35 in caso di quali… - GiovaAlbanese : ?? #Tottenham adesso in vantaggio sull'#AstonVilla per #Bentancur. Anche lui, come #Kulusevski, ha un filo diretto… - gilnar76 : Zakaria come Pogba alla Juve? Lui reagisce così in conferenza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - LaNotifica : Zakaria “Alla Juve per crescere, è una grande occasione” -