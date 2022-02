Valentini: “Lega e Figc, litigi continui. Che errore perdere Dal Pino” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Antonello Valentini parla a Radio Marte delle dimissioni di Dal Pino, ma anche del clima teso tra Lega e Figc. L’ex dirigente della Figc dice: “Dimissioni Dal Pino? Purtroppo questo è il momento peggiore, il calcio chiede con qualche ragione ma non tutte ristori al Governo e Gravina ottiene un tavolo tecnico ma offrire uno spettacolo di questo genere non è il viatico migliore per un incontro con il Governo. Dal Pino già da tempo meditava le dimissioni, le sue ragioni familiari sono autentiche e legittime ma naturalmente la vera causa non è questa. C’è questa resistenza al cambiamento, tra Super League e riforma del campionato, non si fa mai un passo avanti e si continua a litigare. perdere un manager internazionale come Dal Pino è una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Antonelloparla a Radio Marte delle dimissioni di Dal, ma anche del clima teso tra. L’ex dirigente delladice: “Dimissioni Dal? Purtroppo questo è il momento peggiore, il calcio chiede con qualche ragione ma non tutte ristori al Governo e Gravina ottiene un tavolo tecnico ma offrire uno spettacolo di questo genere non è il viatico migliore per un incontro con il Governo. Dalgià da tempo meditava le dimissioni, le sue ragioni familiari sono autentiche e legittime ma naturalmente la vera causa non è questa. C’è questa resistenza al cambiamento, tra Super League e riforma del campionato, non si fa mai un passo avanti e si continua a litigare.un manager internazionale come Dalè una ...

