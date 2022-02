Vaccino Pfizer per bambini dai 6 mesi a 5 anni: quanto è efficace? E come funziona? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Vaccino a basso dosaggio (1/10 della dose per gli adulti) raggiungerebbe gli obiettivi sperati solo nella fascia tra 6 mesi e 2 anni, non tra i 2 e i 4 anni. L’azienda testa la terza dose ma la Fda ha fretta di immunizzare i piccoli per bloccare la pandemia Leggi su corriere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ila basso dosaggio (1/10 della dose per gli adulti) raggiungerebbe gli obiettivi sperati solo nella fascia tra 6e 2, non tra i 2 e i 4. L’azienda testa la terza dose ma la Fda ha fretta di immunizzare i piccoli per bloccare la pandemia

