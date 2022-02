Toto vincitore Sanremo 2022: Mahmood e Blanco guardano tutti dall’alto – Quote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mahmood e Blanco In occasione del Festival di Sanremo 2022, DavideMaggio.it torna a monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana della kermesse, l’atteggiamento degli scommettitori sul papabile vincitore. Dei 25 Big in gara, ecco chi è il favorito alla vittoria della 72° edizione, la terza guidata da Amadeus. Toto vincitore Sanremo 2022, mercoledì 2 febbraio Dopo la prima serata e a poche ore dalla seconda, nella quale si esibiranno i restanti 13 artisti in gara (in ordine di uscita Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu), gli scommettitori rafforzano la leadership di Mahmood e ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022)In occasione del Festival di, DavideMaggio.it torna a monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana della kermesse, l’atteggiamento degli scommettitori sul papabile. Dei 25 Big in gara, ecco chi è il favorito alla vittoria della 72° edizione, la terza guidata da Amadeus., mercoledì 2 febbraio Dopo la prima serata e a poche ore dalla seconda, nella quale si esibiranno i restanti 13 artisti in gara (in ordine di uscita Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu), gli scommettitori rafforzano la leadership die ...

