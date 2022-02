Sanremo 2022: Emma Marrone, l'amore «muove tutto» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella carriera della cantante - e nel brano che presenta a Sanremo - l'amore è un tema centrale. Perché è il sentimento «che muove la voglia di farcela nella vita». Lei, che si dice single da anni, ha alle spalle storie che le hanno fatto male. Ma va bene così. Perché «l'amore vero ti fa soffrire, altrimenti non è vero» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella carriera della cantante - e nel brano che presenta a- l'è un tema centrale. Perché è il sentimento «chela voglia di farcela nella vita». Lei, che si dice single da anni, ha alle spalle storie che le hanno fatto male. Ma va bene così. Perché «l'vero ti fa soffrire, altrimenti non è vero»

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - AndreaRossato6 : RT @RadioRadioWeb: La gag di #Fiorello sugli effetti avversi si scontra con la dura realtà, quella che vede tanti italiani danneggiati post… - befabeeo : 02/02/2022 18.53 mentre sto ascoltando Nas - If i ruled the world scopro che in Italia a Sanremo partecipa un tikto… -