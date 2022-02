Sanremo 2022 | ecco quanto costano i biglietti al Teatro Ariston | i prezzi dei biglietti e della finale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) È finalmente iniziato il Festival di; la prima puntata, andata in onda ieri 1 febbraio, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Insieme ad Amadeus, oltre ad Ornella Muti e al mattatore Rosario Fiorello, anche il pubblico in sala. Questa la novità di quest’anno: le persone sono tornate ad assistere dal vivo alla kermesse musicale che si tiene al. Ma come si fa per comprare i? Quest’anno sono stati messi in vendita circa 1900 abbonamenti per la platea e per la galleria, che sono andati tutti esauriti. Fino alle ore 14 del 14 gennaio scorso è stato possibile acquistare gli abbonamenti. Per isingoli, invece, la situazione è differente. Il costo? Gli abbonamenti: 672 euro per quello in galleria e ...