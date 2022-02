Sanremo 2022: Amadeus un supereroe? Ecco SuperAma! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non soltanto Spiderman, Batman o Thor: nell’Olimpo dei supereroi spunta un nuovo protagonista, SuperAma, eroe di Sanremo 2022. La sua vera identità? Amedeo Umberto Rita Sebastiani ovvero Amadeus, il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana che si appresa a compiere la valorosa “missione” di condurre la kermesse canora più amata dagli italiani. Simone Bianchi, pittore e illustratore toscano amato e seguito in tutto il mondo, ha realizzato un’opera per rendere omaggio al Festival di Sanremo e al suo deus-ex-machina Amadeus. Realizzata su tela, l’opera di Bianchi vede il popolarissimo volto televisivo vestito con un’armatura in pietra, pronto a proteggere il violino, metafora della musica, e ad allontanare il COVID-19, raffigurato dalla molecola del coronavirus che si erge ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non soltanto Spiderman, Batman o Thor: nell’Olimpo dei supereroi spunta un nuovo protagonista, SuperAma, eroe di. La sua vera identità? Amedeo Umberto Rita Sebastiani ovvero, il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana che si appresa a compiere la valorosa “missione” di condurre la kermesse canora più amata dagli italiani. Simone Bianchi, pittore e illustratore toscano amato e seguito in tutto il mondo, ha realizzato un’opera per rendere omaggio al Festival die al suo deus-ex-machina. Realizzata su tela, l’opera di Bianchi vede il popolarissimo volto televisivo vestito con un’armatura in pietra, pronto a proteggere il violino, metafora della musica, e ad allontanare il COVID-19, raffigurato dalla molecola del coronavirus che si erge ...

