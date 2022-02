Nusco in festa | 94 candeline oggi per il sindaco Ciriaco De Mita

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)Decompie94 anni. Spegnerà ledain carica di, paese dell’Irpinia in cui è nato e dove esercita dal 2014 le funzioni di primo cittadino, dopo essere stato nella sua lunga carriera presidente del Consiglio dei Ministri, 11 volte parlamentare, 3 volte europarlamentare, ministro in 3 diversi governi, presidente e segretario della Dc. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

