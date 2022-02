Marcell Jacobs: “Corsi 120 metri in 11”. Debutterò sui 200, voglio il record europeo dei 60. Ho scelto di mangiare” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimetterà in gioco all’ISTAF Indoor di Berlino, in programma venerdì 4 febbraio. L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più messo in pista e gli appassionati di atletica leggera non vedeno l’ora di vederlo sfreggiare sui 60 metri in avvio dell’annata agonistica al coperto. Marcell Jacobs ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo rientro: “Guardare gli altri impegnati in pista mi ha acceso ancora più voglia e motivazione. Prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: mi sono preso il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100si rimetterà in gioco all’ISTAF Indoor di Berlino, in programma venerdì 4 febbraio. L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più messo in pista e gli appassionati di atletica leggera non vedeno l’ora di vederlo sfreggiare sui 60in avvio dell’annata agonistica al coperto.ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo rientro: “Guardare gli altri impegnati in pista mi ha acceso ancora più voglia e motivazione. Prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: mi sono preso il ...

