La 23enne Rosa Alfieri forse è stata strangolata, si cerca un vicino di casa a Grumo Nevano (Napoli) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno strofinaccio in bocca. I vestiti non a posto. L'hanno trovata così Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni che ieri dopo le 18 è stata uccisa al primo piano di un appartamento occupato da 15 giorni...

