Juve con Vlahovic: per Allegri qual è il limite del fallimento? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La parola “fallimento” aleggia spesso funesta sul capo degli allenatori: con l’innesto di Vlahovic la Juve di Allegri sarà spalle al muro Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juve promette di infiammare la parte finale di stagione: Max Allegri sarà costretto a camminare sui carboni ardenti della critica. Non può essere altrimenti, d’altronde, per l’allenatore più pagato della Serie A, atteso al ritorno in bianconero come un Messia dopo due stagioni in chiaroscuro. Invece il risveglio è stato brusco e traumatico sin dalle prime giornate per chi avrebbe dovuto concorrere testa a testa con l’Inter e che, all’alba di febbraio, si trova addirittura fuori dalle prime quattro posizioni. Ed è proprio questa la dead-line primaria. La scorsa estate chiunque avrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La parola “” aleggia spesso funesta sul capo degli allenatori: con l’innesto diladisarà spalle al muro Il trasferimento di Dusanallapromette di infiammare la parte finale di stagione: Maxsarà costretto a camminare sui carboni ardenti della critica. Non può essere altrimenti, d’altronde, per l’allenatore più pagato della Serie A, atteso al ritorno in bianconero come un Messia dopo due stagioni in chiaroscuro. Invece il risveglio è stato brusco e traumatico sin dalle prime giornate per chi avrebbe dovuto concorrere testa a testa con l’Inter e che, all’alba di febbraio, si trova addirittura fuori dalle prime quattro posizioni. Ed è proprio questa la dead-line primaria. La scorsa estate chiunque avrebbe ...

Advertising

juventusfc : ??? Vlahovic: «Infine vorrei ringraziare i tifosi della Juve per l'accoglienza. Non vedo l'ora di scendere in campo… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Il mio obiettivo è ambientarmi il prima possibile negli schemi del Mister, poi conoscere e creare un… - forumJuventus : Zakaria: 'Firmare con la Juve è eccezionale per me. Sono un giocatore dinamico, che recupera palloni. Voglio metter… - mauri19085533 : @FBiasin Invece di pensare a rompere le palle con gli stipendi dei giocatori dell inter doveva e deve pensare alla… - GiorgioSidano : @Onlyrock781 @augustociardi75 Pensa l'anno prossimo che sensazione quando vedremo #Zaniolo con la maglia della… -