“Inutile accanirsi con i non vaccinati, via il green pass tra 2 settimane”: Crisanti sempre più controcorrente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb — Togliere green pass e obbligo vaccinale surrettizio tra due-tre settimane, perché «la maggior parte della popolazione è protetta o perché ha fatto la terza dose da poco o perché si è infettata da poco. Punto»: un Andrea Crisanti sempre più controcorrente — a braccetto con le dichiarazioni di Bassetti — avverte della necessità di «liberalizzare tutto», «fra due-tre settimane, nel momento di massima protezione della popolazione», quando cioè una percentuale altissima di italiani sarà naturalmente immunizzata per aver contratto il virus e un’altra percentuale, parimenti alta, ha ricevuto il vaccino. Crisanti contro green pass e obbligo In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano il professore fa il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb — Toglieree obbligo vaccinale surrettizio tra due-tre, perché «la maggior parte della popolazione è protetta o perché ha fatto la terza dose da poco o perché si è infettata da poco. Punto»: un Andreapiù— a braccetto con le dichiarazioni di Bassetti — avverte della necessità di «liberalizzare tutto», «fra due-tre, nel momento di massima protezione della popolazione», quando cioè una percentuale altissima di italiani sarà naturalmente immunizzata per aver contratto il virus e un’altra percentuale, parimenti alta, ha ricevuto il vaccino.controe obbligo In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano il professore fa il ...

