Il pop vale più di ogni altra cosa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’annuncio di Danhausen in All Elite Wrestling ha fatto storcere il naso a tanti. Il roster è bello colmo di atleti e certamente averne un altro che sia tutto meno che “Elite” è stato visto come un vezzo evitabile. Però la sensazione è che anche stavolta possa aver ragione Tony Khan. Un po’ per le sue caratteristiche e un po’ per le sue qualità in ring, Danhausen spacca spesso le opinioni dei fan. C’è chi dice che sia una personaggio scarso e irritante, chi dice che sia comico e molto preparato sul ring. Chi non ci vede una collocazione e chi ne è felice di averlo dentro gli show. Insomma, non esistono grigi con lui. Però poi debutta a Cleveland, nel main event di Beach Break, improvvisamente. Indica Adam Cole (gli manda una maledizione?) e se ne va come se nulla fosse. Il pop che riceve è enorme. Il pubblico esplode nel vederlo. E non si tratta di un main eventer visto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’annuncio di Danhausen in All Elite Wrestling ha fatto storcere il naso a tanti. Il roster è bello colmo di atleti e certamente averne un altro che sia tutto meno che “Elite” è stato visto come un vezzo evitabile. Però la sensazione è che anche stavolta possa aver ragione Tony Khan. Un po’ per le sue caratteristiche e un po’ per le sue qualità in ring, Danhausen spacca spesso le opinioni dei fan. C’è chi dice che sia una personaggio scarso e irritante, chi dice che sia comico e molto preparato sul ring. Chi non ci vede una collocazione e chi ne è felice di averlo dentro gli show. Insomma, non esistono grigi con lui. Però poi debutta a Cleveland, nel main event di Beach Break, improvvisamente. Indica Adam Cole (gli manda una maledizione?) e se ne va come se nulla fosse. Il pop che riceve è enorme. Il pubblico esplode nel vederlo. E non si tratta di un main eventer visto ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Il pop vale più di ogni altra cosa - - Zenone65 : @CottarelliCPI Il problema, per il poco che vale il mio pensiero, è lo stesso dell'anno scorso. Una musica diverten… - BLUEM00NJK : @Vale__0613 eh amo potevi prendere i pop corn???? - pop_auror_a : RT @cris_cersei: Aveva la SECONDA DOSE, furbini! Da oggi non vale più, QUINDI sospensione! Confermato dalla UIL! #Cosenza ???????? https://t.co… - EliasRodriquez_ : RT @IordNibbler: @mengonimarco Un album ben suonato, ben cantato, pop certo, ma non di quelli ultra commerciali, anzi con influenze soul e… -