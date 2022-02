(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novakè indubbiamente il personaggio sportivo dell’anno. Nel suo caso, per questioni extra-agonistiche. La sua ferma decisione di non vaccinarsi lo ha escluso dagli Open diche sono stati vinti dache lo ha sopravanzato nella classifica di Slam vinti: 21 a 20 (come Federer). Adesso il suo– la biografia uscirà a marzo – rivela a una tv austriaca di aver saputo dal suo entourage cheha cambiato idea sul vaccino e che abbia deciso di vaccinarsi. Daniel Muksch (il nome del) lo ha rivelato al canale televisivo austriaco ServusTV e ha detto: Da quel che sento dal suo entourage, penso che si. Forse anche la finale di Melbourne ha contribuito a questa decisione.è ...

Advertising

LaStampa : Novak #Djokovic si sarebbe vaccinato. Lo La decisione dopo Melbourne secondo il suo biografo - _enz29 : RT @LaStampa: Novak #Djokovic si sarebbe vaccinato. Lo La decisione dopo Melbourne secondo il suo biografo - MassimGiannini : RT @LaStampa: Novak #Djokovic si sarebbe vaccinato. Lo La decisione dopo Melbourne secondo il suo biografo - napolista : Il biografo di Djokovic: «Credo che si stia vaccinando, decisiva la vittoria di Nadal in Australia» Daniel Muksch… - infoitsport : Novak Djokovic si è vaccinato? L'annuncio del suo biografo: 'Forse la vittoria di Nadal lo ha incoraggiato' -

Ultime Notizie dalla rete : biografo Djokovic

Potrebbe essere che i 21 Grandi Slam di Rafa Nadal lo stanno spingendo a farlo', ha dichiarato il. Vaccinazione o non vaccinazione, Novakè atteso a Dubai per il Dubai Tennis ...Ildi Nole, in un'intervista a un giornale austriaco, sostiene che potrebbe essersi deciso per poter giocare in tutti i tornei e difendere il primato nella classifica ...(Corriere della Sera) 2 Febbraio 2022. L'ex tennista croato Pilic: "Americani e inglesi vogliono tenere Novak Djokovic fuori da Wimbledon e Us Open". L'ex tennista croato Nikola Pilic in un'intervista ...Djokovic arriva a Belgrado, i tifosi lo acclamano. ATP, Indian Wells Nuovo infortunio per Thiem: 'Sarò competitivo da Indian Wells' 9 ORE FA Novak Djokovic avrebbe deciso di vaccinarsi. Il cronista ne ...