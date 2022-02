Guida al fantacalcio: i nostri consigli sul Sassuolo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua la rubrica sulla Guida fantacalcio targata 11contro11. Questa volta è il turno del Sassuolo, squadra attualmente all’undicesimo posto in campionato. Nonostante il cambio in panchina avvenuto questa estate, i neroverdi sono riusciti a replicare il gioco propositivo messo in mostra con De Zerbi. Il merito ovviamente è di Alessio Dionisi. Alla prima panchina in Serie A, l’ex tecnico dell’Empoli ha attuato poche modifiche ad una squadra già ampiamente collaudata. I calciatori che fino a questo momento stanno trascinando gli emiliani, sono: Scamacca, Raspadori e Berardi. I tre attaccanti della Nazionale garantiscono bonus quasi ogni giornata, senza dimenticare un altra giovane promessa italiana: Davide Frattesi. Questa estate l’ex Monza era stato inserito proprio in questo articolo come possibile sorpresa e ha appieno rispettato ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua la rubrica sullatargata 11contro11. Questa volta è il turno del, squadra attualmente all’undicesimo posto in campionato. Nonostante il cambio in panchina avvenuto questa estate, i neroverdi sono riusciti a replicare il gioco propositivo messo in mostra con De Zerbi. Il merito ovviamente è di Alessio Dionisi. Alla prima panchina in Serie A, l’ex tecnico dell’Empoli ha attuato poche modifiche ad una squadra già ampiamente collaudata. I calciatori che fino a questo momento stanno trascinando gli emiliani, sono: Scamacca, Raspadori e Berardi. I tre attaccanti della Nazionale garantiscono bonus quasi ogni giornata, senza dimenticare un altra giovane promessa italiana: Davide Frattesi. Questa estate l’ex Monza era stato inserito proprio in questo articolo come possibile sorpresa e ha appieno rispettato ...

