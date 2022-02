Green pass | Draghi | “Via restrizioni per vaccinati anche in zona rossa”

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - TipoNomeForma : RT @TipoNomeForma: Il Green Pass senza scadenza dopo la terza dose è una tattica di marketing talmente puerile che solo un 'economista' azi… - aletto78 : RT @Peter_Italy: Cosa farete per primo quando cancelleranno il Green Pass? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Frequenza scolastica e, la conferenza stampa dei ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Istruzione Patrizio Bianchi LA DIRETTAIl decreto con le nuove norme anti - Covid riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati anche in zona rossa e la durata delè stato approvato dal Consiglio dei ministri; la Lega però non ha partecipato al voto sembra, per il fatto che non condivide la differenziazione sui vaccinati e i non vaccinati, in ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il decreto con le nuove norme anti-Covid riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e ...NAPOLI - Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, torna il Nauticsud, evento fieristico giunto alla 48ma edizione in programma dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare di ...