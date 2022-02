Gf Vip 6 | Alessandro Basciano chiede di parlare con uno psicologo dopo l’uscita di Gianmaria Antinolfi | ecco perché

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che sta facendo discutere. Negli scorsi giorni il gieffino aveva chiesto alla produzione del reality show di potercon un prete per rompere il giuramento fatto sul figlio. La sua richiesta aveva divertito i social. Oraha fatto un’altra richiesta al Grande Fratello: vuolecon losi sente scombussolato a causa deldicosa ha detto in merito:dimi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato.che ha ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano chiede di parlare con uno psicologo dopo l’uscita di Gianmaria Antinolfi: ecco perché… - infoitcultura : GF Vip, Alessandro stupito dalla reazione delle concorrenti: “Sono molto belli” - tuttopuntotv : GF Vip, Alessandro stupito dalla reazione delle concorrenti: “Sono molto belli” #GFVip6 #GFVip #basciagoni… - marisa_pesimena : È ancora scontro tra Sophie e Alessandro - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello - blogtivvu : Alessandro Basciano parla del più bello del GF Vip: “Lui è il top, sopra la media!” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

... celebre anche per la partecipazione a molti reality show, tra cui "Temptation Island" e il "Grande Fratello". Veri mattatori del film sonoPaci e Graziano Salvadori, con le loro ...Basciano , che ha osservato con interesse le ultime dinamiche del Grande Fratello, ha detto la sua all' ex Miss Italia , che ha invece accusato Alfonso Signorini di non darle mai la ...Alessandro Basciano è uno dei concorrenti del Gf Vip 6 che sta facendo discutere. Negli scorsi giorni il gieffino aveva chiesto alla produzione del reality show di poter parlare con un prete per ...Nella Casa del "Grande Fratello Vip" continuano le tensioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due vip si imbattono in un'accesa discussione mentre Jessica tenta di calmare i loro animi ...