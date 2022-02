Advertising

orizzontescuola : Covid-19, sanificazione aria: oltre 800 istituti scolastici in Italia hanno scelto la tecnologia UV-C Beghelli - TG24info : ULTIM’ORA #Covid – Castelliri sanificazioni straordinarie nelle #scuole | - RaitoYagami88 : Collega positivo al #Covid_19 e sanificazione filiale, buttati fuori fino alle 13:00 ?? … Olè ?? - siracusaoggi : (Casi Covid, chiusi gli uffici della Motorizzazione: domani la sanificazione dei locali) - - TG24info : Sora – Covid, #istituti comprensivi: oggi la #sanificazione straordinaria delle sedi | -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sanificazione

ciociariaoggi.it

Quando in un ambiente è entrato qualcuno affetto da- 19 è opportuno fare una. Per uffici dove c'è stato un positivo oppure nelle case dove ci sono stati positivi in quarantena è sempre consigliato. Pariamo di unavera ...Le misure relative a distanziamento ,e gel disinfettante per le mani rimangono in ...il limite massimo di clienti ammessi varia in base a quanto previsto dalla normativa anti. ...Chiusa la mensa dei poveri nella cittadella della carità di Avellino dove 15 ospiti su 17 sono risultati positivi al Covid. Dalla serata di ieri, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, conferm ...«Entro domenica – spiega don Vitaliano Della Sala, vice direttore della Caritas di Avellino – contiamo di riaprire dopo la sanificazione della struttura. Nel frattempo abbiamo chiesto alla asl di ...