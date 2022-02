Como – Lecce: in tv e formazioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Como – Lecce è una delle partite in programma per la 21esima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si sfideranno sabato 5 febbraio alle 14.00 allo stadio Sinigaglia, il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due formazioni? Burkina Faso vs Senegal: pronostico e possibili formazioni Como – Lecce: come si presentano le squadre? Como e Lecce arrivano a questa 21esima giornata di campionato con due situazioni opposte alle spalle. I padroni di casa infatti si trovano in undicesima posizione con 26 punti mentre gli ospiti guidano la classifica della cadetteria a quota 40 punti. Entrambe le squadre punteranno a vincere perché entrambe desiderano incassare la vittoria: il Como ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è una delle partite in programma per la 21esima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si sfideranno sabato 5 febbraio alle 14.00 allo stadio Sinigaglia, il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due? Burkina Faso vs Senegal: pronostico e possibili: come si presentano le squadre?arrivano a questa 21esima giornata di campionato con due situazioni opposte alle spalle. I padroni di casa infatti si trovano in undicesima posizione con 26 punti mentre gli ospiti guidano la classifica della cadetteria a quota 40 punti. Entrambe le squadre punteranno a vincere perché entrambe desiderano incassare la vittoria: il...

Advertising

PBraciola : azz alle 14 biglietti per como lecce - Como_1907 : COMO - LECCE | Info Biglietti ?? Sono in vendita dalle 14.00 di oggi i biglietti per la gara in programma sabato 5… - Gior1986 : RT @Leccezionaleit: In vendita i biglietti per Como-Lecce.Dalle 14:00 di domani al via la prevendita dei tagliandi del Settore Ospiti (250… - Leccezionaleit : In vendita i biglietti per Como-Lecce.Dalle 14:00 di domani al via la prevendita dei tagliandi del Settore Ospiti (… - SoloLecceIT : Lecce, ti spingeranno UNIVERSITARI e LAVORATORI FUORI SEDE: pochissimi i biglietti per COMO -