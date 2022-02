Atletica | Ilya Ivanyuk si scatena a Udin Jump | 2 29 nella memoria di Alessandro Talotti | Sotomayor sugli spalti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Al PalaBernes die è andato in scena il meeting di salto in alto denominato, organizzato indel compiantoc’era anche Javier, iconico primatista mondiale col memorabile 2.45 metri siglato nel 1993. Palcoscenico da urlo e l’ex primatista azzurro, quarto agli Europei di Monaco e in finale alle Olimpiadi di Atene 2004, è stato onorato nel miglior modo possibile.ha infatti saltato 2.29 metri, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale (chiaramente al coperto): un centimetro meglio rispetto a quanto lo stesso russo aveva fatto lo scorso 20 gennaio a Chelyabinsk. Il bronzo mondiale di Doha 2019 ha centrato la misura al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Ilya

OA Sport

... che ha lavorato anche come tecnico dileggera: ' Nel suo ruolo di delegato del CONI - le ... Poi anche atleti di livello mondiale comeIvanuk , Andriy Protsenko. Nei prossimi giorni, man ...Al maschile il russo bronzo mondiale di DohaIvanyuk , nono alle Olimpiadi di Tokyo, e l'...ed ex atleta friulano Gianluca Morassi presenterà i suoi libri di racconti dedicati all', ...Ilya Ivanyuk ha infatti saltato 2.29 metri, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale (chiaramente al coperto): un centimetro meglio rispetto a quanto lo stesso russo aveva fatto lo scorso ...All'Udin Jump Development è una festa nel ricordo di Alessandro Talotti: impressiona il saltatore in alto russo Ivanyuk che arriva fino a 2,29.