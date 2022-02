"Achille Lauro, un coniglio che...". Chi è questo prete: Sanremo, caso clamoroso in Rai (e in Vaticano) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Don Fabrizio Gatta, ex conduttore Rai e ora vice parroco a Sanremo, ha criticato Achille Lauro che ha inscenato il suo battesimo sul palco dell'Ariston: "È rimasto a tre anni fa, anche nelle provocazioni è vecchio. Non dice niente di nuovo, il suo è conformismo. A me dispiace, è un coniglio che fa il leone con i simboli del cattolicesimo. Porta delle provocazioni fini a se stesse, che non fanno riflettere, non hanno alcun obiettivo, se non quello di far parlare di lui. Ieri la sala stampa lo ha relegato in fondo alla classifica." Anche il vescovo di Sanremo, Antonio Suetta, ha criticato l'esibizione: "Ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Don Fabrizio Gatta, ex conduttore Rai e ora vice parroco a, ha criticatoche ha inscenato il suo battesimo sul palco dell'Ariston: "È rimasto a tre anni fa, anche nelle provocazioni è vecchio. Non dice niente di nuovo, il suo è conformismo. A me dispiace, è unche fa il leone con i simboli del cattolicesimo. Porta delle provocazioni fini a se stesse, che non fanno riflettere, non hanno alcun obiettivo, se non quello di far parlare di lui. Ieri la sala stampa lo ha relegato in fondo alla classifica." Anche il vescovo di, Antonio Suetta, ha criticato l'esibizione: "Ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha presoevento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa ...

