24enne ucciso con 15 colpi di pistola in pieno centro: fermato il padre poliziotto, avrebbe confessato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sangue e orrore a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove un giovane di 24 anni è stato ucciso in piazza, nel cuore del Comune dell'Agrigentino, freddato con 15 colpi di pistola sparati a bruciapelo. Un'esecuzione in pieno centro, agghiacciante sequenza di morte che sarebbe cristallizzata in video registrato dalle telecamere di videosorveglianza che insistono sulla scena del crimine. Ad agire, secondo quanto appreso nelle ultime ore, sarebbe stato il padre della vittima, un poliziotto che avrebbe reso una piena confessione dopo l'omicidio.

