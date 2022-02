Valeria Marini | non ha ancora abbandonato il suo sogno | ecco di cosa si tratta

Leggi su formatonews

(Di martedì 1 febbraio 2022)torna a parlare della sua vita sentimentale e del desiderio di diventare mamma, come aveva già raccontato nella casa del Grande Fratello Vip.si racconta a verissimoAnche quest’annoha deciso di mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia. Insieme a Giacomo Urtis, la show girl è stata ospite al GFVip, come concorrente per diverse settimane. L’ex coppia è stata ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin e proprio in questo caso,non ha perso occasione per rivere i momenti più belli della sua carriera. Nello stesso tempo, ha parlato anche della vita sentimentale difficile e del desiderio mai messo da parte di diventare un giorno mamma. Il desiderio di...