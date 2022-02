Tito Stagno | la vita e la carriera di Mr Moonlight | da Cagliari alla tv FOTOSTORIA

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nato il 4 gennaio 1930, inizia a lavorare in radio a 19 anni. Approda in televisione nella squadra del tg del Canale Nazionale e per gli italiani diventa "l'uomo del telegiornale". La gioventù, il racconto dei viaggi nello Spazio, la telecronaca dell'allunaggio, lo sport: la sua biografia

Ultime Notizie dalla rete : Tito Stagno

Nato il 4 gennaio 1930, inizia a lavorare in radio a 19 anni. Approda in televisione nella squadra del tg del Canale Nazionale e per gli italiani diventa 'l'uomo del telegiornale'. La gioventù, il ...è morto all'età di 92 anni. Nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, è passato alla storia per aver raccontato in diretta lo sbarco dell'uomo sulla Luna la sera del 20 luglio 1969 . Prima attore,...È morto oggi Tito Stagno, giornalista e storico, documentarista, volto della Rai: aveva 92 anni e con lui restiamo senza l’ultimo protagonista della più travolgente emozione vissuta davanti alla tv da ...NAZIONALE – E’ morto all’età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubblico. Il suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio 1969, ...