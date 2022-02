"Siete dei falliti". Bis di Mattarella? Il brutale "vaffa" di Mauro Corona, attimi di gelo dalla Berlinguer (Di martedì 1 febbraio 2022) Bianca Berlinguer e CartaBianca, su Rai 3, non si fermano nemmeno nel giorno della prima serata di Sanremo 2022. E, come sempre, ad aprire le danze ci pensa Mauro Corona, lo scrittore e alpinista, protagonista della copertina del programma, tra riflessioni legate all'attualità, alla politica e digressioni sulla sua vita personale. E insomma, Corona non poteva che partire dal controverso bis al Quirinale di Sergio Mattarella, la rielezione che ha terremotato la politica italiana e da cui la stessa politica italiana è uscita male, molto male. E che ne pensa, lo scrittore? "Non mi aspettavo la rielezione di Mattarella. Sono contento, è una persona ottima, mite ma decisa", premette. Dunque, la cannonata: "Mi amareggia il fatto che abbiamo una classe politica fallita e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Biancae CartaBianca, su Rai 3, non si fermano nemmeno nel giorno della prima serata di Sanremo 2022. E, come sempre, ad aprire le danze ci pensa, lo scrittore e alpinista, protagonista della copertina del programma, tra riflessioni legate all'attualità, alla politica e digressioni sulla sua vita personale. E insomma,non poteva che partire dal controverso bis al Quirinale di Sergio, la rielezione che ha terremotato la politica italiana e da cui la stessa politica italiana è uscita male, molto male. E che ne pensa, lo scrittore? "Non mi aspettavo la rielezione di. Sono contento, è una persona ottima, mite ma decisa", premette. Dunque, la cannonata: "Mi amareggia il fatto che abbiamo una classe politica fallita e ...

