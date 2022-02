“Scudetto? Lotta a due” | Serie A | l’ex presidente taglia fuori una big

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nella seconda parte della stagione si deciderà lo, ma per un ex protagonista dellaA losarà una questione per due. Adesso che il mercato invernale è chiuso è tornato il momento di pensare nuovamente al calcio giocato e a un campionato che ripartirà nel weekend con il turno dell’Epifania. LaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

... soffermandosi anche sul cammino della nazionale di Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali di fine anno: 'tra Inter e Napoli per lo? Penso proprio di sì. Il Napoli sta facendo un ...Commenta per primo Arrigo Sacchi parla alla Gazzetta dello Sport della: 'L'Inter è favorita, ammesso che superi indenne le sfide di febbraio: Milan, Liverpool e Napoli sono ossi duri. Se fa il capolavoro di eliminare il Liverpool in Champions, dovrà ...Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul cammino della nazionale di Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali di fine anno.Massimo Moratti parla della corsa scudetto in Serie A e vede una sfida Inter-Napoli per il titolo finale: "Con Spalletti è possibile".