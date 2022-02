Sci alpino | l’elvetica Camille Rast pronta a stupire alle Olimpiadi | “Devo stare tranquilla e non volare troppo in alto”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il 7 febbraio la gara di gigante inaugurerà leinvernali di scifemminile. Tra le attese protagoniste vale la pena citare, giovane promessa del movimento rossocrociato nonché papabile candidata al podio tra le porte strette e nello slalom speciale., classe ’99 originaria del Canton Vse, aveva archiviato due titoli mondiali Juniores prima del grave infortunio al crociato occorsole a marzo 2019. Il lungo stop non ha interrotto il percorso di crescita dell’atleta che nelle settimane passate è stata in grado di compiere il definitivo sdi qualità in Coppa del Mondo, sfiorando la top3 più di una volta.mantiene un profilo basso prima della rassegna a cinque cerchi: “Non...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Vonn si riferisce alla tragica morte del padre di Shiffrin, Jeff, venuto a mancare esattamente due anni fa. Da allora la campionessa originaria di Vail sembra aver perso un pizzico di smalto rispetto ...... evidenziano gli scienziati nel documento, interessano meno dello 0.08% dei ghiacciai italiani (che occupano oggi circa 360 kmq) e tipicamente si tratta si aree che ospitano piste per loo ...Le condizioni ottimali per scendere in pista o salire in quota sulla skiarea Folgaria Lavarone e scoprire un carosello con 100 km di piste per lo sci alpino e 80 km di piste incredibili per lo sci ...Il 7 febbraio la gara di gigante inaugurerà le Olimpiadi invernali di sci alpino femminile. Tra le attese protagoniste vale la pena citare Camille Rast, giovane promessa del movimento rossocrociato no ...