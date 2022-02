Sanremo 2022, la durata delle cinque serate del Festival: fino a che ora va in onda (Di martedì 1 febbraio 2022) Quanto dura (durata) ogni puntata (serata) del Festival di Sanremo 2022? Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 1 febbraio 2022; l’ultima sabato 5 febbraio 2022. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: Prima puntata: martedì 1 febbraio 2022, ore 20,30 Seconda puntata: mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20,30 Terza puntata: giovedì 3 febbraio 2022, ore 20,30 Quarta puntata: venerdì 4 febbraio 2022, ore 20,30 Quinta puntata: sabato 5 febbraio ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 febbraio 2022) Quanto dura () ogni puntata (serata) deldi? Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. In tutto andranno inpuntate (): la prima martedì 1 febbraio; l’ultima sabato 5 febbraio. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per ildella canzone italiana: Prima puntata: martedì 1 febbraio, ore 20,30 Secpuntata: mercoledì 2 febbraio, ore 20,30 Terza puntata: giovedì 3 febbraio, ore 20,30 Quarta puntata: venerdì 4 febbraio, ore 20,30 Quinta puntata: sabato 5 febbraio ...

