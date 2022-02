“Ora voglio uscire dal GF Vip”. Delia Duran choc: “Ho raggiunto il mio scopo” (Di martedì 1 febbraio 2022) Praticamente nessuno lo avrebbe immaginato. L’entrata di Delia Duran al GF Vip 6 si prospettava un fallimento per moltissimi tra i telespettatori e gli utenti connessi sul web. Invece la cosiddetta Pantera del Sudamerica ha lasciato Alex Belli, almeno per ora, e ha saputo tener testa alla temibile Soleil Sorge, sconfiggendola addirittura al televoto. Non solo ha sconfitto la sua avversaria a suon di percentuali, ma dandole persino un forte stacco. Delia Duran ha raccolto niente di meno che il 52 per cento dei voti del pubblico, mentre Soleil Sorge soltanto il 36. Un sconfitta davvero amara per la 27enne e che ha creato varie polemiche. La moglie artistica di Alex Belli, è candidata per la finale ma vuole lasciare, a sorpresa, il GF Vip 6. Lo ha spiegato in queste ore a Manila Nazzaro, ma in molti non le ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 febbraio 2022) Praticamente nessuno lo avrebbe immaginato. L’entrata dial GF Vip 6 si prospettava un fallimento per moltissimi tra i telespettatori e gli utenti connessi sul web. Invece la cosiddetta Pantera del Sudamerica ha lasciato Alex Belli, almeno per ora, e ha saputo tener testa alla temibile Soleil Sorge, sconfiggendola addirittura al televoto. Non solo ha sconfitto la sua avversaria a suon di percentuali, ma dandole persino un forte stacco.ha raccolto niente di meno che il 52 per cento dei voti del pubblico, mentre Soleil Sorge soltanto il 36. Un sconfitta davvero amara per la 27enne e che ha creato varie polemiche. La moglie artistica di Alex Belli, è candidata per la finale ma vuole lasciare, a sorpresa, il GF Vip 6. Lo ha spiegato in queste ore a Manila Nazzaro, ma in molti non le ...

