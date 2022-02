Omicron è la fine del Covid? L’Oms frena: “È presto per dirlo, il virus continua a evolversi” (Di martedì 1 febbraio 2022) Sulla diffusione del Covid nel mondo “è prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi davanti ai nostri occhi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di Omicron, incluso BA.2”, nota come Omicron 2. A fare il punto è il direttore generale delL’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing. “Questo virus continuerà ad evolversi – ripete il Dg – motivo per cui invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere” Sars-CoV-2 “se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamo continuare a lavorare per garantire che tutte le persone ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Sulla diffusione delnel mondo “è prematuro per qualsiasi Paese arrendersi o dichiarare vittoria. Questoè pericoloso eaddavanti ai nostri occhi. L’Organizzazione mondiale della sanità sta attualmente tracciando 4 sottovarianti di, incluso BA.2”, nota come2. A fare il punto è il direttore generale del, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto briefing. “Questocontinuerà ad– ripete il Dg – motivo per cui invitiamo i Paesi are con i test, la sorveglianza e il sequenziamento. Non possiamo combattere” Sars-CoV-2 “se non sappiamo cosa sta facendo. E dobbiamore a lavorare per garantire che tutte le persone ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, Pregliasco: 'Ondata sta scemando, con fine inverno ritorno alla normalità'. - ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - Adnkronos : 'Andiamo verso la fine della pandemia, ce lo dice #Omicron': le parole di Maria Rita Gismondo. #Covid. - ilfaroonline : Omicron è la fine del Covid? L’Oms frena: “È presto per dirlo, il virus continua a evolversi” - Mimmosicignano : #Omicron .....la fine e vicina!!!.....speriamo non della nostra!!.... -