morto Zamparini | l' ex presidente di Palermo e Venezia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio, all'età di 80 anni, la scorsa notte dopo essere stato ricoverato nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, per l'aggravarsi delle condizioni in seguito a una ...

Se ne è andato a 80 anni lo storico ex presidente di Palermo e Venezia, finito in terapia intensiva dopo alcune complicazioni legate a un intervento di peritonite. Con i rosanero, che ha guidato per ...Maurizio, all'età di 80 anni, la scorsa notte dopo essere stato ricoverato nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, per l'aggravarsi delle condizioni in seguito a una peritonite. ...Il calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo è morto stanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di ...Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 80 anni Maurizio Zamparini. L’ex proprietario del Palermo era ricoverato in ospedale da un mese in terapia intensiva a causa di una peritonite. Era ...