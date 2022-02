Milan in ansia per Ibrahimovic: il suo derby è appeso ad un filo (Di martedì 1 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, prova nuovamente dolore al tendine d'Achille della gamba destra. Forse salterà il derby di sabato Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Zlatan, attaccante del, prova nuovamente dolore al tendine d'Achille della gamba destra. Forse salterà ildi sabato

Advertising

capuanogio : L'infiammazione al tendine d'Achille non passa, il derby di #Ibrahimovic è appeso a un filo. Lo svedese non miglior… - tvdellosport : Tra poco a #Sportitaliamercato: ??#Inter, che risposta! Il giorno di Gosens: e davanti arriva Caicedo ??#Juve, ora l… - franser_real : RT @capuanogio: L'infiammazione al tendine d'Achille non passa, il derby di #Ibrahimovic è appeso a un filo. Lo svedese non migliora, la pa… - PianetaMilan : .@acmilan in ansia per @Ibra_official: il suo #DerbyMilano è appeso ad un filo - #Derby #InterMilan #ACMilan #Milan… - Zelgadis265 : RT @capuanogio: L'infiammazione al tendine d'Achille non passa, il derby di #Ibrahimovic è appeso a un filo. Lo svedese non migliora, la pa… -