Michelle Williams non reciterà in Blood, il film ispirato alla morte di Heath Ledger (Di martedì 1 febbraio 2022) Michelle Williams ha abbandonato il nuovo progetto di Bradley Rust Gray, intitolato Blood, ovvero il film ispirato alla morte di Heath Ledger, ex partner dell'attrice. Michelle Williams ha deciso di abbandonare il suo ruolo in Blood, il film ispirato alla morte del suo ex partner Heath Ledger: il regista della pellicola, Bradley Rust Gray, ha detto a Entertainment Weekly che l'attrice avrebbe dovuto recitare nel film ma che improvvisamente ha deciso che "era tutto un po' troppo 'vicino a casa'". "Abbiamo entrambi condiviso il peso della morte e la ...

