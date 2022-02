Michele Bravi a Sanremo 2022: il tragico incidente e la rinascita (Di martedì 1 febbraio 2022) Michele Bravi torna sul palco del Festival di Sanremo per questa 72esima edizione, dopo averlo calcato per ben 4 volte: infatti, la prima volta come cantante in gara nel 2017, la seconda volta nel 2018 come ospite di Annalisa e nel 2021 come ospite nel giorno delle cover come ospite di Arisa. Quest’anno, durante l’esibizione di questa sera, porterà il brano in gara dal titolo Inverno dei Fiori. Michele Bravi è tornato nel mondo della musica dopo due anni di assoluto silenzio, a causa di un grave avvenimento che ha stravolto la sua vita e forse, anche la sua musica. Michele Bravi e lo “strappo” della sua vita: l’incidente nel 2018 Michele Bravi ha dovuto affrontare un momento molto doloroso e difficile che lui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)torna sul palco del Festival diper questa 72esima edizione, dopo averlo calcato per ben 4 volte: infatti, la prima volta come cantante in gara nel 2017, la seconda volta nel 2018 come ospite di Annalisa e nel 2021 come ospite nel giorno delle cover come ospite di Arisa. Quest’anno, durante l’esibizione di questa sera, porterà il brano in gara dal titolo Inverno dei Fiori.è tornato nel mondo della musica dopo due anni di assoluto silenzio, a causa di un grave avvenimento che ha stravolto la sua vita e forse, anche la sua musica.e lo “strappo” della sua vita: l’nel 2018ha dovuto affrontare un momento molto doloroso e difficile che lui ...

