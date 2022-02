Mi ha tradita, mi ha lasciata e ora vuole tornare (Di martedì 1 febbraio 2022) Ho 36 anni, un figlio di 3 anni. Avevo un compagno. Fidanzati giovanissimi, qualche ripensamento iniziale, poi la decisione di mettere su famiglia. Due anni fa le cose iniziano a scricchiolare. Lui, che era pantofolaio, improvvisamente si trasforma in un uomo dinamico, attento alla forma fisica. Finché scopro che ha una storia con una collega. Lascia casa nostra e va a vivere da lei. Io distrutta, tocco il fondo ma devo restare in piedi perché nostra figlia ha bisogno di me. Oggi non posso dire di stare bene, ma sto sicuramente meglio, curo le mie ferite. Lui però bussa di nuovo alla mia porta. L’altra l’ha mollato. Mi chiede di tornare, mi dice che ha sbagliato, che siamo una famiglia. Io vacillo. Lui è stato il grande amore della mia vita, il padre di mio figlio. Che faccio? Sara Il tradimento può scardinare il rapporto più consolidato, perché spezza il patto di ... Leggi su dilei (Di martedì 1 febbraio 2022) Ho 36 anni, un figlio di 3 anni. Avevo un compagno. Fidanzati giovanissimi, qualche ripensamento iniziale, poi la decisione di mettere su famiglia. Due anni fa le cose iniziano a scricchiolare. Lui, che era pantofolaio, improvvisamente si trasforma in un uomo dinamico, attento alla forma fisica. Finché scopro che ha una storia con una collega. Lascia casa nostra e va a vivere da lei. Io distrutta, tocco il fondo ma devo restare in piedi perché nostra figlia ha bisogno di me. Oggi non posso dire di stare bene, ma sto sicuramente meglio, curo le mie ferite. Lui però bussa di nuovo alla mia porta. L’altra l’ha mollato. Mi chiede di, mi dice che ha sbagliato, che siamo una famiglia. Io vacillo. Lui è stato il grande amore della mia vita, il padre di mio figlio. Che faccio? Sara Il tradimento può scardinare il rapporto più consolidato, perché spezza il patto di ...

