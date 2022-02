L'intervista - Esposito (Mazda): In futuro Adas sempre più integrati nellauto connessa (Di martedì 1 febbraio 2022) Laureato in Economia all'Università Tor vergata di Roma, Alberto Esposito ha occupato numerosi incarichi a partire dal 2001 alla Mazda Motor Italia, occupandosi tra l'altro di distribuzione, analisi di mercato, post-vendita e sviluppo della rete: dal 2017 ne è il responsabile Flotte e remarketing. Ecco la sua visione del momento attuale del settore delle auto aziendali. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?Grazie alla grandissima flessibilità delle nostre fabbriche, siamo riusciti a limitare al minimo gli effetti sulla nostra offerta di prodotto e a mantenere costanti le nostre campagne commerciali, senza ridurne la forza competitiva anche nei canali B2B e fleet. Anche sotto l'aspetto della fornitura e, quindi, del rispetto delle tempistiche di consegna, siamo stati in grado di garantire ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022) Laureato in Economia all'Università Tor vergata di Roma, Albertoha occupato numerosi incarichi a partire dal 2001 allaMotor Italia, occupandosi tra l'altro di distribuzione, analisi di mercato, post-vendita e sviluppo della rete: dal 2017 ne è il responsabile Flotte e remarketing. Ecco la sua visione del momento attuale del settore delle auto aziendali. Crisi dei microchip: come la state affrontando, per il mondo dei clienti aziendali?Grazie alla grandissima flessibilità delle nostre fabbriche, siamo riusciti a limitare al minimo gli effetti sulla nostra offerta di prodotto e a mantenere costanti le nostre campagne commerciali, senza ridurne la forza competitiva anche nei canali B2B e fleet. Anche sotto l'aspetto della fornitura e, quindi, del rispetto delle tempistiche di consegna, siamo stati in grado di garantire ...

Advertising

viaggiareonthe1 : L'intervista - Esposito (Mazda): In futuro Adas sempre più integrati nellauto connessa - lexiexoxoo : guardando un’intervista di Salvatore Esposito e Marco D’Amore ma che tatoni che sono ?????? - Lupomezzosangue : Bella intervista di #Fanpage a #RaffaeleEsposito che spiega perché Sardoni non ci sarà in #DocNelleTueMani2… - StephaneDalmat : RT @FCBasel_Italia: 'So di aver sbagliato' e 'Devo lavorare su me stesso, in campo, in palestra e fuori dal campo. Mi aiuta un Mentaltraine… - FCBasel_Italia : 'So di aver sbagliato' e 'Devo lavorare su me stesso, in campo, in palestra e fuori dal campo. Mi aiuta un Mentaltr… -