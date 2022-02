La lotta tra Lega Serie A e Figc è una questione di potere (Di martedì 1 febbraio 2022) Proviamo a capire cosa sta succedendo nella Lega calcio di Serie A, che, il giorno dopo la fine della sessione invernale del calcio mercato, si è trovata con il presidente Paolo Dal Pino dimissionario e con i bagagli già fatti, pronti per il viaggio verso gli Stati Uniti dove si trasferirà con la famiglia. Soprattutto si trova in uno scontro ormai frontale con il presidente federale Gabriele Gravina. Proviamo a spiegare al popolo, molto più interessato al potenziamento della propria squadra, di cosa si dibatte. Al di là di tutte le questioni formali/procedurali, di questo si tratta, di una questione personale, di rapporti che non funzionano. Ieri sera un consiglio di Lega convocato in via straordinaria doveva mettere un vice-presidente al comando, ma è mancato il numero Legale. Lunedì un'assemblea ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Proviamo a capire cosa sta succedendo nellacalcio diA, che, il giorno dopo la fine della sessione invernale del calcio mercato, si è trovata con il presidente Paolo Dal Pino dimissionario e con i bagagli già fatti, pronti per il viaggio verso gli Stati Uniti dove si trasferirà con la famiglia. Soprattutto si trova in uno scontro ormai frontale con il presidente federale Gabriele Gravina. Proviamo a spiegare al popolo, molto più interessato al potenziamento della propria squadra, di cosa si dibatte. Al di là di tutte le questioni formali/procedurali, di questo si tratta, di unapersonale, di rapporti che non funzionano. Ieri sera un consiglio diconvocato in via straordinaria doveva mettere un vice-presidente al comando, ma è mancato il numerole. Lunedì un'assemblea ...

