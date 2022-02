La confessione di Alessandro Basciano (Di martedì 1 febbraio 2022) Alessandro e Sophie hanno trascorso una notte molto intensa. L'ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di essere innamorato di lei. GF Vip, notte speciale tra Alessandro e Sophie: “La amo” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)e Sophie hanno trascorso una notte molto intensa. L'ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di essere innamorato di lei. GF Vip, notte speciale trae Sophie: “La amo” su Donne Magazine.

Advertising

infoitcultura : Alessandro Gassmann, la confessione improvvisa sul passato: rischio enorme - vicco31035701 : Alessandro è diventato proprio Don Basciano. Sta facendo la confessione a Delia. #jeru #jessvip #gfvip - _Melaninpoppin_ : RT @maedeline456: Ma vediamo un'immagine inedita della confessione di Alessandro: #jessvip #jerù #gfvip - Maria67509026 : RT @ItsCloe_: Ma in che senso Alessandro ha giurato su suo figlio che non avrebbe dormito più con Sophie. Quindi adesso per dormirci dice h… - Frances51380929 : RT @maedeline456: Ma vediamo un'immagine inedita della confessione di Alessandro: #jessvip #jerù #gfvip -