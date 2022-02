L elettorale | Rosato Iv | ' tema divisivo | ci sono altre priorità'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Suggerisco di entrare in punta di piedi nel dibattito sulla legge. Primo, perché il paese ha oggettivamente della. Secondo, perché è unmoltonella maggioranza di governo, come appare dalle primissime dichiarazioni". Lo dice Ettore, presidente di Italia viva, al 'Dubbio'. "Non vorrei che dopo aver evitato il disastro sul presidente della Repubblica, qualcuno si cimenti in altro sabotaggio. Resta il fatto che una discussione si può certamente fare, ma chi contesta l'attuale legge deve ricordare che è stata approvata nonostante il voto segreto con la più ampia maggioranza della storia repubblicana. Le regole vanno scritte insieme”, aggiunge

Il Sannio Quotidiano

... come in un eterno giorno della marmotta, si torna a parlare di legge. C'è davvero ... grazie prima al cosiddetto Porcellum, e poi con la legge, sono 16 anni che a guidare i processi ...Attualmente, in Italia è in vigore un sistemamisto che prevede un po' del maggioritario ... che prende nome dal suo relatore Ettoree che in ciascun ramo del Parlamento funziona così:...Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Suggerisco di entrare in punta di piedi nel dibattito sulla legge elettorale. Primo ... come appare dalle primissime dichiarazioni”. Lo dice Ettore Rosato, presidente di ...Una delle conseguenze delle trattative per la rielezione del presidente della Repubblica, oltre alle tensioni emerse all’interno di partiti e coalizioni, è stata quella di avere riportato al centro ...