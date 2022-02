Januzaj-Napoli | l’hanno detto alla radio ufficiale

(Di martedì 1 febbraio 2022) Fabio Cannavo, noto giornalista, è intervenuto aKiss Kissdurante la trasmissione “Goal” per rivelare delle indiscrezioni di mercato che riguardano il. Di seguito quanto evidenziato: “Posso dirvi cheè presente sulla lista di Cristiano Giuntoli, ma non è il solo: ci sono tanti profili interessanti. Il calciatore belga si libererà a zero questa estate”. FOTO: Imago –Calciomercato, ruolo e caratteristiche Adnannasce come ala destra, ma può giocare anche a sinistra o come trequartista. Il calciatore attualmente milita nella Real Sociedad, con cui questa stagione ha totalizzato 30 presenze, 4 gol e 3 assist. Il fantasista belga vanta un passato al Manchester ...

in pole per il dopo Insigneal?/ Calciomercato, il belga potrebbe rimpiazzare Lorenzo Insigne CALCIOMERCATO: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI In attesa di nuovi colpi in estate, ilha completato due ...L'esperimento è riuscito alla perfezione con Juan Jesus, tanto che il Napoli sta pensando di ripeterlo ... Per questo motivo Cristiano Giuntoli sta valutando Adnan Januzaj, esterno d'attacco classe ...